Lezioni al via | straniere sui banchi per imparare l’italiano

Sono tredici le donneche si sono iscritte al corso di italiano. Le, sono partite la scorsa settimana e termineranno a maggio e occuperanno due giorni alla settimana. Il Comune di Renate in collaborazione con l’associazione “La Pace“ ha deciso di aprire il corso poiché il 7,6 per cento dei residenti è nato all’estero (301). È determinante che le mamme che hanno figli a scuola possano capire meglio la nostra lingua per aiutarli nei compiti e per potersi integrare meglio nella comunità. Lesi terrano il martedì dalle 14 alle 15.30 e il venerdì dalle 14.30 alle 15.30. Le tredici iscritte sono casalinghe o lavoratrici. Il numero è il massimo consentito dall’unico spazio comunale oggi a disposizione idoneo a ospitare le, vale a dire la sala consiliare del Municipio, dato che il centro culturale ancora sotto i ferri.