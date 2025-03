Ilgiorno.it - L’ex ciclista Romans Vainsteins. Arrestato appena atterrato a Orio

, nel 2000 Campione del Mondo a Plouay, è statoieri all’aeroporto dial Serio, dove erada Riga (Lettonia). L’uomo, lettone di 52 anni, deve scontare 4 mesi per violazione degli obblighi di assistenza familiare e, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato al carcere di Bergamo. L’arresto delatleta è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Lecco. La vicenda risale al 2018, per la Procura di Bergamo, dopo la separazione dalla moglie avrebbe trascurato di versare gli alimenti alla figlia che con la madre ha continuato a vivere nella Bergamasca (prima in città e poi a Stezzano), dove il campione si era trasferito.(che nel frattempo si è ritirato nel 2004 e da tempo tornato in Lettonia) era quindi a processo per violazione degli obblighi di assistenza familiare, dopo la denuncia presentata nel 2012 dalla ex, pure lei lettone.