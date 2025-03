Lettera43.it - L’ex Ceo di Google Eric Schmidt è il nuovo ad di Relativity Space

, Ceo diper 10 anni dal 2001 al 2011, è ilamministratore delegato della startup. Come riporta il New York Times, ha anche acquisito una quota di controllo nella società a seguito di un «investimento significativo». Succederà al co-fondatore Tim Ellis, che rimarrà come direttore del Cda. «Nove anni fa abbiamo scarabocchiato una folle visione sul retro di una ricevuta di Starbucks», ha ricordato quest’ultimo in un post su X in cui ha ringraziato il team e ha dato il benvenuto a. «Non c’è nessuno più tenace o appassionato di lui per far progredire questo sogno. Abbiamo lavorato insieme per garantire una transizione fluida e continuerò con orgoglio a supportare il team come co-fondatore e membro del consiglio di amministrazione».Today marks a bold new chapter for @– read below:Some dreams are so audacious they’re worth dedicating significant years of your life to.