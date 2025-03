Ilfattoquotidiano.it - L’ex Berger avverte Hamilton sulle difficoltà che si incontrano in Ferrari: “Io non ci sono riuscito ai miei tempi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il mito che circonda lapuò trasformarsi in un boomerang.pilota austriaco Gerhard, oggi 65enne,Lewische potrà incontrare correndo per la Scuderia di Maranello. “Il successo con laè due volte più difficile che con qualsiasi altro team”, ha detto alla dpa, l’agenzia di stampa tedesca, a pochi giorni dal via della stagione di Formula 1 2025 con il Gran Premio d’Australia. Dopo 12 stagioni in Mercedes e 7 Mondiali vinti,si presenta per la prima volta sulla griglia vestito di rosso.ha provato la stessa emozione nel 1987. E ora sottolinea qualii problemi che si: “È sempre difficile portare laal successo. Io non ciai”, ha ammesso.C’è da dire chenon ha vinto un Mondiale in carriera.