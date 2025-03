Sportnews.eu - Lewis Hamilton, rivelazione a sorpresa: tifosi senza parole

Il Mondiale 2025 è finalmente alle porte: nel weekend partirà da Melbourne la lotta per il titolo, un campionato attesissimo per tanti motivi(Instagram)L’attesa è ormai finita. Dopo mesi di trepidazione e di fantasie il Mondiale di Formula 1 è pronto a incominciare. Il primo appuntamento stagionale è programmato per il prossimo weekend a Melbourne in Australia. Dalla terra dei canguri partirà quindi la lotta al titolo che si preannuncia più aperta che mai. Se da un lato tutti danno la McLaren come favorita nella classifica costruttori (già trionfatrice nel 2024), quella piloti sembra poter avere diverse possibilità di epilogo. Già, perché se Lando Norris e Oscar Piastri hanno la vettura più performante, devono guardarsi le spalle dai campioni.Da Verstappen alle Ferrari: la volontà di stravolgere il pronosticoFerrari (Instagram)Già, perché non si può non considerare che Max Verstappen, per quattro volte consecutive campione del mondo dal 2021 al 2024, voglia abdicare così facilmente.