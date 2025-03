Linkiesta.it - L’Europa rinasca a Kyjiv il prossimo 9 maggio

Dopo oltre tre anni dall’inizio dell’invasione su larga scala della Russia in Ucraina si percepiva, fino a pochi giorni fa, il graduale distacco emotivo e politico di una parte importante delle opinioni pubbliche occidentali. Una sorta di assuefazione, condita con la propaganda russa che inquina la nostra informazione, pareva avere anestetizzato le coscienze di tanti, di troppi. C’è voluto l’agguato di stampo mafioso nel cuore della Casa Bianca, del duo Donald Trump e JD Vance contro il presidente del Paese aggredito Volodymyr Zelensky, per dare una scossa. Capi di Stato, leader politici, una parte importante di cittadini europei hanno visto in quel cambio repentino di prospettiva un rischio concreto per la loro sicurezza, per la loro libertà, per le loro vite, per il destino del loro Paese e del