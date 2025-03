L’euro rafforza la sua posizione superando quota 109 sul dollaro

Laprimapagina.it - L’euro rafforza la sua posizione, superando quota 1,09 sul dollaro

ha ripreso vigore e, a metà seduta, ha brevemente superato il valore di 1,09 contro il, un livello che non si vedeva da inizio novembre dell’anno scorso. Questo movimento di forza sulla valuta europea è iniziato la scorsa settimana, soprattutto dopo gli annunci degli accordi in Germania tra Cdu e Spd, finalizzati a superare i limiti costituzionali alla spesa in deficit per armamenti e infrastrutture. Il trend di apprezzamento delè proseguito nelle ultime sedute, sostenuto anche dalla discesa dei mercati azionari, mentre aumentano le preoccupazioni per le crescenti tensioni legate ai dazi commerciali imposti dall’amministrazione Trump negli Stati Uniti. Nel primo pomeriggio,è scambiato a 1,0904 dollari.