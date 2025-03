Forlitoday.it - Leucodistrofia metacromatica, Gallozzi (La Civica): "La terapia c'è, si renda obbligatorio lo screening"

Leggi su Forlitoday.it

Renderein regione loneonatale per la. In tal senso si sta muovendo a Bologna Fratelli d'Italia e analogamente fa in Comune a Forlì la lista La. Martedì pomeriggio in Consiglio comunale, infatti, il consigliere Leonardoha.