Quotidiano.net - Letexpo Verona: sfide e opportunità per il trasporto e la logistica in tempi di crisi

Leggi su Quotidiano.net

"Il settore dele dellavive un momento di grande difficoltà, un momento delicato: abbiamo due guerre alle porte dell'Europa, del Mediterraneo, abbiamo una situazione dei dazi che non aiuta, evidentemente preoccupa molto il settore dellae il commercio mondiale". Lo ha detto oggi, in apertura del salone '' in corso a, il presidente di Alis, Luigi Grimaldi. "La situazione non è facile - ha ribadito - però il, la, il nostro mondo Alis ha dimostrato di non fermarsi, questo è accaduto durante la pandemia, e oggi bisogna essere veloci a capire le dinamiche del cambiamento, senza dimenticare che non c'è sostenibilità ambientale senza quella economica e sociale. Questo è anche il motivo per il quale il padiglione per il sociale all'interno diquest'anno è cresciuto".