Tvzap.it - “L’Eredità”, paura durante la puntata: il concorrente sviene all’improvviso. La reazione di Liorni

”,la: il. Ladi. Attimi di apprensione nello studio del seguitissimo game show in onda ogni sera su Rai 1. Il conduttore Marcoe il pubblico si sono trovati a vivere una situazione molto delicata quando uno dei concorrenti in gioco ha avuto un mancamento. Il racconto di quanto successo. (.)Leggi anche: “Amici”, quando inizia il serale: il cast della nuova edizioneLeggi anche: “Zona Bianca”, Roberta Bruzzone gela tutti in studio sul caso Resinovich (VIDEO)“”, grande spaventola” è uno dei programmi Rai più seguiti dagli italiani che ogni sera accendono il televisore per seguire i 7 concorrenti in sfide sempre più agguerrite. Il momento più atteso è poi quello della ‘ghigliottina’, il gioco finale in cui il nuovo campione cerca di portare a casa il montepremi accumulato indovinando la parola misteriosa.