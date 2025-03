Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Chiara e il pesce "a caz***o di cane": travolta dagli insulti a fine puntata

"Nessuno merita la Ghigliottina". I telespettatori de L', il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni è lapidaria: i giovani concorrenti non hanno fatto una bella figura nellaandata in onda lunedì sera, 10 marzo. A cominciare dalla campionessa. La ragazza arriva all'appuntamento con il montepremi con 200mila euro in ballo, ma a suon di errori il bottino della possibile vincita crolla a poco più di 12mila euro. Un mezzo disastro, coronato con la parola sbagliata. Sui social, gli appassionati che commentano in tempo reale su X indovinano praticamente tutti, all'unanimità: "È tutta scena. Scena d'amore. Uscire di scena. Scena politica. Chi è di scena?". La parola corretta è dunque "Scena" manon l'azzecca: "Tutti bravissimi stasera tranne lei", sentenzia un utente.