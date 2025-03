Liberoquotidiano.it - Leonardo Pieraccioni, l'ultimo trionfo: che premio conquista (e soprattutto perché)

Tempo di premi e risconoscimenti per. Il celebre attore e regista sarà infatti il protagonista della prossima edizione delFionda di Legno 2025. La cerimonia avverrà sabato 5 aprile alle 17 presso il suggestivo Teatro Ambra di Albenga. A consegnargli l'iconico riconoscimento sarà niente meno che Antonio Ricci. La fionda in legno, il simbolo del, è stata realizzata dall'artista Andrea Zanini. Ilviene assegnato aper il suo stile comico, definito "gentile e pungente, ma privo di volgarità", capace di raccontare con naturalezza storie di vita quotidiana, regalando leggerezza e spontaneità al pubblico. Oltre alla sua carriera artistica, viene valorizzato anche il suo impegno nel sociale: tra le iniziative benefiche che ha animato o supportato, infatti spiccano il sostegno ai piccoli pazienti dell'Ospedale Meyer di Firenze, il contributo a Cure2Children e la partecipazione attiva alla costruzione di scuole in Sierra Leone attraverso l'organizzazione "Solidarietà in buone mani".