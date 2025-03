Primacampania.it - Leonardo, il futuro di Pomigliano e Nola passa da un’alleanza strategica

ROMA – Gli stabilimenti did’Arco esono al centro del nuovo piano industriale di, che punta a rilanciare la divisione Aerostrutture concapace di garantire stabilità e crescita nel lungo periodo. Il settore, fortemente provato dal post-Covid e dalla riduzione della domanda da parte di Boeing, attraversa una fase cruciale di trasformazione. L’obiettivo, come dichiarato dall’amministratore delegato Roberto Cingolani, è quello di “creare un campione globale del settore aerostrutture”, attraverso un riassetto che favorisca l’aumento dei volumi nel comparto civile e “l’espansione nel settore militare”.Una delle leve principali su cuista lavorando è la ricerca di un partner industriale in grado di offrire nuove opportunità di mercato. “Ora stiamo portando avanti la discussione con il partner più promettente”, ha spiegato Cingolani agli analisti, sottolineando che l’azienda è impegnata in “un’analisi delle sinergie industriali e commerciali, nello sviluppo di un piano industriale congiunto e nell’implementazione di una roadmap” per rilanciare la divisione Aerostrutture.