"L’energia non è bastata, però brava Reggio"

Da giocatore è stato uno dei protagonisti biancorossi più amati per il suo spirito indomito con cui affrontava ogni sfida sul parquet. Adesso che ha appeso le scarpe al chiodo per intraprendere la carriera di dirigente sportivo, Luca Infante è un habitué del PalaBigi e conosce alla perfezione le dinamiche della squadra di Priftis. Anche domenica ‘Il Guerriero’, 43 anni il prossimo 5 giugno, era in parterre per vedere da vicino il big match trae Trapani e non si perderà nemmeno la sfida di ‘Bcl’ che vedrà la Unahotels ospitare Tenerefie. Infante, cos’è mancato alla Pallacanestro Reggiana per mandare al tappeto Galloway e compagni? "Direi solo un po’ di energia nella seconda parte della gara, ma è una cosa comprensibile soprattutto dopo una battaglia come quella fatta con Manresa. Trapani ha avuto qualcosa in più nella volata, dove ha dato lo strappo, maha comunque fatto una buonissima partita".