Lego registra un 2024 da record | utile netto in crescita del 5%

Il gruppo danese, il più grande produttore di giocattoli al mondo, hato unda, con un aumento del 5% dell'a 1,8 miliardi di euro e un fatturato di quasi 10 miliardi di euro. "Abbiamo prodotti che entusiasmano molti gruppi di consumatori diversi e che hanno funzionato in tutto il mondo", ha detto all'Afp il ceo del gruppo, Niels Christiansen, evidenziando l'aumento del 13% delle vendite in un mercato globale stagnante. L'azienda, non quotata in Borsa, guarda con fiducia anche al 2025, nonostante le incertezze geopolitiche e le minacce dei dazi. Uno dei principali stabilimenti diè a Monterrey in Messico, tuttavia quello delle tariffe "non è un problema che mi tiene sveglio la notte", ha detto Christiansen. "Come ogni ceo, preferisco il libero scambio", ha puntualizzato, ma al momento i dazi "non ci sono, se dovessero arrivare allora penso che troveremmo il modo di gestirli".