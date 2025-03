Lettera43.it - Legge di bilancio 2025, le novità in materia di pensioni

Confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia, che restano quelli conosciuti (67 anni d’età, un minimo di 20 anni di contribuzione e un importo non inferiore all’assegno sociale da 538,69 euro), ladiha previsto alcune disposizioni instica di immediata applicazione e altre che per la loro piena operatività necessitano dell’emanazione di decreti ministeriali attuativi. Dalla riduzione, fino a 16 mesi, del requisito anagrafico per accedere alla pensione contributiva in favore delle lavoratrici madri con quattro o più figli, fino all’estensione di Opzione Donna e alla proroga dell’Ape Sociale, ecco leindiprevista della Manovra.Leper i dipendenti di enti locali e settore sanitarioInps (Getty Images).Una dellepiù rilevanti delladiriguarda i dipendenti di enti locali e del settore sanitario, per i quali l’età ordinamentale di collocamento in pensione passa da 65 a 67 anni.