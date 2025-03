Lega si muovono i salviniani | per congresso mozione su identità

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 11 mar. (askanews) – Si avvia la macchina congressuale della, con l’annuncio della prima: è firmata dal vice di Matteo Salvini, il veneto Alberto Stefani, e si intitola “è futuro”. Il regolamento congressuale ancora non c’è, non si sa quante firme saranno necessarie per ammettere al voto la, ma intanto un tema “forte” per il Carroccio come quello dell’e delme coi territori è stato “prenotato” dai fedelissimi di Salvini. Bruciati dunque sul tempo i leghisti che aldellaLombarda, con Massimiliano Romeo, hanno sfidato vittoriosamente la linea del segretario Salvini per lanazionale, chiedendo più attenzione al Nord e ai temi tradizioniali. “Ladi Stefani affronta temi che sono nella storia della, ma lo fa in modo costruttivo”, spiegano i fedelissimi di Salvini.