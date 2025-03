Ilrestodelcarlino.it - "L’edicola la mia vita. I giornali sopravvivranno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La pandemia gli ha dato la possibilità di riprogettare la sua, e lui non si è lasciato scappare l’occasione. Da laureato, da decenni impiegato nell’Ufficio commerciale estero di un’importante azienda reggiana, è diventato titolare di un edicola. Anzi:nte di Puianello. "Adesso non sono più stressato, sono padrone della mia giornata e un punto di riferimento della comunità. Sto bene", afferma il cinquantenne Denis Ferretti. Denis, cosa è cambiato con il Covid? "Lavoravo per una ditta di arredi. Con la pandemia, hanno riscontrato difficoltà e hanno deciso di ridurre il personale. Ci hanno fatto una proposta abbastanza corretta, ed io ho preso la buonuscita. Era il 2020. Ho fatto un anno di cassa integrazione, ed intanto ho valutato cosa proponeva il mercato. Lo Stato dà la possibilità di incassare subito tutta la Naspi se si intraprende un’attività.