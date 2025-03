Ilgiorno.it - Lecco, tre ciclisti sulla Statale 36 nonostante il divieto: gli automobilisti li evitano per un soffio

Leggi su Ilgiorno.it

, 11 marzo 2025 – Comein Superstrada. Domenica 9 marzo, ore 12.40: trein fila indiana pedalano lungo la36. Gliin transito li sfiorano di pochi centimetri, ma loro continuano imperterriti, senza nemmeno spostarsi il più possibile verso la banchina della Milano–. A riprenderli - bici da corsa, tutina e almeno il caschetto in testa e le lucine posteriori accese -.un guidatore di passaggio con la sua dash cam di bordo. I tre sono stati filmati domenica appunto, in direzione sud daverso Milano, tra l'uscita della galleria del Monte Barro e lo svincolo di Suello per Erba e Como. Probabilmente hanno imboccato la 36 all'ingresso subito prima, quello di Civate,evidenti e vistosi cartelli didi transito ai, percorrendo poi mezzo chilometro, sempre che l'abbiano lasciata alla prima uscita disponibile.