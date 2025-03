Ilgiorno.it - Lecco, 3 mesi di lavori ferroviari: saltano le fermate. Ecco dove e quando

, 11 marzo 2025 – Tresenzao condimezzate nelle stazioni di Osnago, Airuno, Mandello del Lario e Arcore. La situazione per i pendolari sarà ancora peggiore di quanto paventato dai rappresentati dei viaggiatori nei giorni scorsi. Dal 18 marzo al 21 giugno, saranno svolti importantidi manutenzione dell’infrastrutturaa tra Monza e Calolziocorte. Lunga la tratta transitano le linee Milano –– Sondrio - Tirano, la S8 Milano -via Carnate e la Milano – Carnate - Ponte San Pietro. Gli interventi programmati dai tecnici di Rfi servono a potenziare l’infrastruttura e migliorare le performance di circolazione. Icomporteranno variazioni dei tempi di percorrenza. Inoltre, per consentire la regolarità del servizio durante l'esecuzione delle opere,verranno sospendere temporaneamente alcune