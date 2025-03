Quotidiano.net - Le tensioni nella maggioranza. Ora si litiga anche per Starlink. Salvini pro Musk irrita gli alleati

L’istruttoria è chiusa, la decisione non c’è e scegliere sull’eventuale accordo su– la costellazione di satelliti che porta la connessione dal cielo – è molto più che difficile. Perché la scelta è politica: se fosse tecnica non ci sarebbe problema. "Le alternative sono nebulose", ammette sconsolato il capo dei senatori di FdI, Lucio Malan. Ma del resto lo riconosceForza Italia, il partito dellache più punta i piedi contro l’intesa: "Non deve essere assolutamente una scelta basata sull’emotività politica e cioè non legata all’amicizia con", avverte il portavoce Raffaele Nevi. Però ammette: "fornisce servizi che non riusciremmo ad avere in altro modo". La partita coinvolgerebbe comunque il capo dello Stato, che ècomandante della Forze Armate e presidente del Consiglio Supremo di Difesa, in ogni caso a tirarlo per la giacca con l’abituale noncuranza per il protocollo è lo stesso Elon: "Sarebbe un onore parlare con il presidente Mattarella", ha scritto replicando al post di un utente che citava un articolo sullo stato dell’arte fra il governo italiano e Space X, l’azienda del cui fa capo