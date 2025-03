Fanpage.it - Le temperature estreme possono danneggiare il cervello dei bambini: lo rivela un nuovo studio

Leggi su Fanpage.it

Una recente ricerca postata dal Barcelona Institute for Global Health ha mostrato che le altealterare la connettività cerebrale nei preadolescenti, influenzando funzioni come attenzione e memoria. Per gli esperti, l'effetto potrebbe essere legato alla disidratazione, ma a destare più interrogativi rimangono le future implicazioni sulla salute mentale.