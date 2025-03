News.robadadonne.it - Le super novità Gardaland 2025 per il 50° anniversario del parco

spegnerà le sue prime 50 candeline nel; ildi divertimenti più famoso d’Italia, nato per volontà di Livio Furini che voleva realizzare una struttura simile a Disneyland Anaheim, festeggerà infatti il suo mezzo secolo di storia il prossimo 19 luglio, visto che proprio in questa data del 1975 le porte furono aperte per la prima volta ai visitatori.Saranno tanti, gli appuntamenti e lepreviste per festeggiare degnamente questo importante traguardo: le celebrazioni inizieranno ufficialmente il prossimo 5 aprile, con una grande festa il 19 luglio; in questa stagione, inoltre, chi deciderà di festeggiare il proprio compleanno alentrerà gratis.importantissima sarà poi l’apertura di un nuovo gioco, Animal Treasure Island, annunciato lo scorso novembre.Seguendo la capitana Nine Lives, partita alla ricerca di un tesoro sulle rive del Lago di Garda ispirata dalle storie del nonno, i visitatori potranno immergersi in una straordinaria esperienza, curata dal team creativo Merlin Magic Making, sfruttando tecnologia di ultima generazione come i sistemi audio Binaural a 360 gradi e l’hardware personalizzato.