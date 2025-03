Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 11 marzo

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di112025 Ariete Il Successo. Per sottolineare la possibilità che avete in questo periodo di arrivare in alto nel vostro lavoro e soprattutto di poter dare vita alle novità nel campo pratico e personale che annunciano sin da oggi l'arrivo della vostra trionfale primavera. Mercurio e Venere formano una ambata vincente, anche per l'amore. Sarete più sereni in famiglia e più dolci in amore, vogliatevi bene, non esauritevi da soli. Influssi indicati per effettuare controlli medici. Toro Il giorno parte con Luna agitata (crampi, stomaco, ventre), ma non appena sarà in Vergine tutto diventerà più facile e possibile. Mercurio e Venere in Ariete, aspetto neutro, significa che dovrete contare più sulle vostre energie e le capacità che sull'aiuto delle collaborazioni.