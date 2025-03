Laprimapagina.it - Le stelle del calcio cambiano in base al campionato!

Una stella stella sulla maglia di una squadra di“sigilla” uno dei momenti più ambiziosi per qualsiasi squadra a livello italiano. Il simbolo ricorda una vittoria e impreziosisce la divisa e arricchisce il palmarès. Ma i regolamenti che lo disciplinano non siano uniformi a livello europeo.Vi è chi mette una stella per le vittorie in Champions League o chi onora un numero significativo di vittorie in. Neldi Serie A la stella equivale a 10 titoli. Oggi l’albo d’oro del pallone italiano vede la Juventus a quota 36 quindi a ben 3! La normativa tedesca, ad esempio, è differente da quella italiana. In Bundesliga:3 titoli valgono una stella5 titoli due10 titoli tre20 titoli quattro30 titoli cinque.Il Bayern Monaco vanta 5grazie ai 32 campionati vinti.