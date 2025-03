Davidemaggio.it - Le squadre del Serale di Amici 2025

Ledeldella ventiquattresima edizione disono state formate. Grazie al daytime trasmesso questo pomeriggio, i telespettatori del talent show hanno avuto modo di scoprire i team che si sfideranno in prime time, nella lunga corsa verso il vincitore assoluto del programma, da sabato 22 marzosu Canale 5.L’unica novità è rappresentata dal team di Deborah Lettieri, subentrata quest’anno a Raimondo Todaro come insegnante di danza, e Anna Pettinelli. Un cambiamento ‘obbligato’ rispetto agli altri due confermati: da un lato la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, dall’altra quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Fazioni impari per quanto riguarda il numero dei concorrenti: Cuccarini e Lo possono contare solo su 4 allievi, mentre Lettieri e Pettinelli hanno dalla loro 5 ragazzi.