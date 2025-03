Ilrestodelcarlino.it - Le sciarpe delle donne abbracciano gli alberi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parchi e viali di Rolo, Reggiolo, oltre che paesivicine province, si presentano in modo originale, conaddobbati con speciali "abbracci" rappresentati dacolorate con alle estremitàmani giganti che stringono idealmente i tronchipiante. Abbracci simbolici allestiti l’8 marzo, nella Giornata della donna, con i colori della pace. Un’idea del gruppo "Il filo condiviso" di Rolo, un club di "giovani pensionate", una cinquantina diche un pomeriggio alla settimana si incontrano, condividendo le tecniche dei lavori a maglia e ricamo tramandate da madri e nonne. Al parco Sartoretti in centro storico a Reggiolo, così come in un parco pubblico e sotto i portici del centro di Rolo, sono state collocate le numerosea forma di abbraccio. E lo stesso è stato fatto anche a Mantova e a Novi di Modena.