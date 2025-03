Linkiesta.it - Le scarpe con la suola in calcestruzzo che pesano (quasi) zero sull’ambiente

Quando la sorellastra di Cenerentola ha provato a infilarsi insistentemente la scarpa di cristallo, ha finito per romperla in mille pezzi. Troppo fragile e poco resistente oltre che di taglia sbagliata. E se fosse stata di cemento, avrebbe resistito?A questa domanda avremmo potuto rispondere soltanto un anno fa, quando è nato il progetto SCA/JA da un’idea di Silvia Scaglia e Jacopo Palmieri, che si sono incontrati a Milano mettendo assieme le loro conoscenze per lanciare un prodotto non convenzionale, ossiacon la suarealizzata in glass fiber reinforced concrete (GFRC), una miscela di cemento acqua e polvere di vetro riciclato. Il design strizza l’occhio all’architettura austera del Brutalismo e lo traduce in forme spigolose e linee ridotte “al pilastro” con dettagli metallici.