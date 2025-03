It.insideover.com - Le ricerche del Centro Levada su i russi e il negoziato: bene la pace ma alle nostre condizioni

Denis Volkov è il direttore delCenter, che non è solo il più affidabiledi studio dell’opinione pubblica ina ma è anche quello a essere finito nella lista degli “agenti stranieri” in base alla legge del 2012, che applica tale definizione a tutte le organizzazioni o gli individui che sono impegnati in attività pubbliche ricevendo un sostegno dall’estero. Questo per dire che né Volkov né ilpossono essere sospettati di particolari simpatie filo-Cremlino. È quindi molto interessante esaminare, attraverso le loro, il punto di vista deirispettoprospettive di unsull’Ucraina.Ne ha parlato Volkov in un commento scritto per Forbes. Ironicamente, il direttore delfa notare come lo spazio informativo russo, dominato ormai dai media fedeli al Cremlino, sia stato saturato dnotizie sul ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, al punto che, scrive appunto Vokov, “sembrava che Trump fosse stato eletto ina”.