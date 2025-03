Unlimitednews.it - Le regioni del centro trainano l’export, calo nord-ovest, sud e isole

ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre 2024, rispetto al trimestre precedente, le esportazioni risultano in aumento per il(+1,7%) e il-est (+0,5%) e in flessione per il(-0,8%) e il Sud e(-0,2%). Lo rende noto l’Istat, sottolineando che nel 2024, rispetto all’anno precedente, la lieve diminuzione delnazionale in valore (-0,4%) è sintesi di dinamiche territoriali differenziate: la contrazione delle esportazioni è più ampia per le(-5,4%) e il Sud (-5,3%), più contenuta per il(-2,0%) e il-est (-1,5%), mentre si rileva una forte crescita per il(+4,0%).Nel complesso del 2024, le flessioni più ampie delle esportazioni riguardano Basilicata (-42,4%), Marche (-29,7%) e Liguria (-24,1%); lepiù dinamiche al, invece, sono Toscana (+13,6%), Valle d’Aosta (+11,1%), Calabria (+9,4%), Lazio (+8,5%) e Molise (+5,8%).