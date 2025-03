Tpi.it - Le ragazze: anticipazioni, ospiti e streaming oggi, 11 marzo

Le, 11Questa sera, martedì 112025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Le, programma condotto da Francesca Fialdini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ad aprire la prima puntata sarà la decana Cristina Marella, nata nel 1924 a Celle San Vito in provincia di Fa in una famiglia umile: penultima di dodici figli, all’età di otto anni è costretta ad andare a lavorare come domestica lontana dalla famiglia. Quando dopo tre anni riesce a scappare dalla casa dove è a servizio, il padre non si dimostra affatto contento di vederla. È un uomo duro e violento, incapace di amare i figli, ma Cristina non si rifiuterà di assisterlo nei suoi ultimi anni di vita. Durante il fascismo alla sua famiglia viene assegnata una casa colonica e le loro condizioni di vita migliorano.