Diredonna.it - Le più belle frasi per la Festa del Papà: dediche speciali per celebrare il tuo eroe

Quali sono le piùper ladelda dedicare al proprio genitore? Il 19 marzo è una giornata un po’ particolare. I bambini e le bambine preparano lavoretti a scuola, i figli e le figlie adulti organizzano una giornata speciale con dolci tipici, come bignè o zeppole di San Giuseppe. E poi c’è chi unlo vorrebbe riavere indietro anche solo per dieci minuti, per un abbraccio o semplicemente per chiacchierare della partita della squadra del cuore. Per tutti e tutte coloro che hanno ilancora presente, ci vuole un augurio davvero speciale.dolci e commoventi per il: come dirgli “Ti voglio bene”Vi diamo qualche spunto sucommoventi e tenere per ladel:Devo tutto a te e alla mamma: quello che ero, quello che sono e quello che sarò.Sei ilmigliore che avrei potuto desiderare.