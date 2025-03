Ilrestodelcarlino.it - Le pietre di inciampo, per non dimenticare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In occasione della Giornata della Memoria, abbiamo letto un articolo di giornale che parlava di Gunter Demnig, un artista tedesco che ha creato le “di”, le “stolperstein”. Queste sono dei blocchetti di cemento coperti da una piccola lastra di ottone dove sono incisi il nome e altre notizie di persone morte nei campi di concentramento. Questevengono posate davanti alle case in cui abitavano queste persone. Lesono unvisivo perché vedendo una mattonella di colore diverso gli occhi ci inciampano, ma ci inciampa anche il cuore e fa il cuore triste. Per leggere questedevi abbassare lo sguardo. Guardi giù, vedi la scritta, la leggi e ti ricordi della seconda guerra mondiale e di quel ragazzo, di quella donna, di quel padre, di quella bambina perché le scritte sono dati che parlano.