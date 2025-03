Quotidiano.net - Le picconate alla Nato. “Trump attacca l’Europa. Ma il suo nemico è la Cina”

Roma, 10 marzo 2025 – Professor Mario Del Pero, americanista, docente a Sciences Po di Parigi, che idea si è fatto delle ultime uscite di Elon Musk? “Credo che Musk attacchiper motivi economici. Teme che la Ue metta in campo un’alternativa a Starlink, come pure che possa produrre qualche tipo di regolamentazione che avrebbe un impatto importante, per lui negativo, sui suoi affari”. Musk parla per sé o per? US President Donaldspeaks to journalists aboard Aire Force One as he travels from West Palm Beach back to Washington on March 9, 2025. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) “Immagino che un certo grado di concerto conlo abbia”. Colpisce la virulenza antieuropea. “Come, anche Musk preme sul temaperchési faccia carico della propria difesa e permetta agli Usa di liberare risorse per altri scopi.