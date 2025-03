Dailyshowmagazine.com - Le Parole delle Madri: Uno Spettacolo che Racconta la Maternità in Tutte le Sue Sfaccettature

Il 27 marzo 2025, il Teatro Gerolamo di Milano ospiterà Le, unoteatrale intenso e coinvolgente che porta in scena le molteplici esperienze legate alla. Il progetto nasce dal libro scritto da Roberta Colombo e Silvia Icardi, trasformato in un’opera teatrale da Paola Albini e Natalia Piana, che ne hanno curato la scrittura e la regia.Un Viaggio nelle Storie diLosi distingue per la sua narrazione intima e autentica, portando alla luce esperienze dimolto diverse tra loro. Dalla donna che ha partorito durante la pandemia alla madre con tredici figli, dalla circense alla donna tossicodipendente, Leoffre un mosaico di voci e testimonianze che riflettono la complessità della.La scenografia minimale, con sette sedie simboliche e un uso magistraleluci curate da Silvia Giulia Mendola, contribuisce a creare un’atmosfera intensa e suggestiva, capace di trasportare il pubblico dentro le storie narrate.