Le onde (crespe) da sirena di Katie Holmes incantano Parigi

ci ha abituati a look semplici e raffinati, rinunciando in alcuni casi anche al trucco in favore di uno stile all’insegna della bellezza naturale. Per partecipare alla Paris Fashion Week A/I 2025/26, però, l’attrice ha sfoggiato un’acconciatura e un make-up ad alto tasso glamour.Ledadiera infatti una visione alla sfilata di Zimmermann al Petit Palais con i lunghissimi capelli castani acconciati in morbide. Un po’ Lady Godiva un po’, l’attrice 46enne ha sfoggiato una riga centrale e un effetto mosso spettinato e texturizzato, con la giusta dose di crespo a ricreare un trend della stagione primavera estate: le boho waves.La chioma di, extra lunga, era inoltre scaldata da schiariture tono su tono che hanno dato ancora più personalità al look, completato da canotta nera e giacca e pantaloni a gamba larga in giallo burro, altro colore di tendenza della stagione primavera estate 2025.