Le novità per diventare insegnante: incontro pubblico sui Percorsi Formativi abilitanti il 13 marzo

Arezzo, 112025 – Lepersui(PF 30/60/36) 13a Siena, nella sede di Arezzo e a Grosseto Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha di recente fornito agli Atenei gli ultimi dati necessari per la procedura di iscrizione ai(PF 30/60/36), la cui acquisizione consentirà l’iscrizione al prossimo concorso per il reclutamento degli insegnanti e darà l’abilitazione ai vincitori del precedente concorso per permettere loro di firmare un contratto a tempo indeterminato. Per conoscere meglio le modalità di accesso ai PF e altre informazioni utili, l’Università di Siena organizza un appositoinformativo, aperto a tutti gli interessati, per presentare il ciclo deiuniversitari e accademicialla formazione iniziale degli insegnanti (PF 60, PF 30 e PF 36 cfu), in vista dell'apertura della fase di iscrizione per il corrente anno accademico: il bando sarà pubblicato giovedì 13, con apertura della piattaforma per le iscrizioni venerdì 14alle ore 12.