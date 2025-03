Ilfattoquotidiano.it - Le “mine vaganti” nello Spazio: migliaia di detriti rischiano di riempire le orbite. E i satelliti di Musk sono tra i responsabili

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 10 febbraio 2009 iartificiali Iridium 33 (americano) e Cosmos 2251 (russo) si scontrano in volo. La collisione e? catastrofica, visto che ivengono parzialmente o del tutto distrutti generandodiche si disperdonocircumterrestre. L’episodio e? emblematico di un problema serio e soprattutto in crescita vertiginosa, come spiegato nel bel libro Spazzini spaziali – per un futuro sostenibile dello(edizioni Dedalo), del fisico Ettore Perozzi, gia? responsabile dell’Ufficio della sorveglianza spaziale dell’ASI. Il messaggio è chiaro: bisogna affrontare l’affollamento deiintorno alla Terra e la proliferazione incontrollata deispaziali, prima che sia troppo tardi.Urti ad altissime velocita?Non e? cosa nota ai piu?, ma isi muovono con velocita? altissime, quelli più vicini alla superficie terrestre compiono il giro del Pianeta in un’ora e mezzo.