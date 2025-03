Quotidiano.net - Le minacce russe, Picierno sotto attacco. Gli insulti del cronista putiniano

Leggi su Quotidiano.net

??????Roma, 11 marzo 2025 – Un’aggressione scomposta, piena diirripetibili, ai danni della vicepresidente del Parlamento europeo, la dem Pina, a opera del noto giornalista Vladimir Solovyev, amico di Vladimir Putin e propagandista colpito da sanzioni Ue, risentito oltre ogni limite dalla cancellazione della sua presenza nella trasmissione Rai di Massimo Giletti, Lo stato delle cose, decisa ieri dalla Rai, a poche ore dalla sua messa in onda. Motivo dell’aggressione l’allarme, lanciato proprio da, sulla presenza di Solovyev sui canali della tv pubblica, con un appello al direttore di rete e alla commissione di Vigilanza che poi ha subito rivolto un’interrogazione urgente all’ad e al presidente Rai con richiesta di spiegazioni per l’ospitata, subito cancellata per intervento proprio dell’ad, Giampaolo Rossi assolutamente contrario ad avere un propagandista russo già autore di attacchi contro l’Italia, a maggior ragione nel momento in cui il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è oggetto di attacchi da parte di Putin.