Ilfattoquotidiano.it - “Le mie te**e sono cadute fuori dall’abito mentre ero di fronte a Glen Powell, abbiamo urlato entrambi”: l’imbarazzo di Amanda Seyfried durante i Critics Choice Award

“Le mie tetteuscitela premiazione del2023”.una chiacchierata con People per promuovere la sua nuova serie, Long Bright River, l’attriceha ricordato il momento imbarazzante in cui ha avuto un inconveniente con il proprio abitouna premiazione due anni fa. “Le mie tettedal vestito. Indossavo questo fantastico Dior vintage con maniche a spalle scoperte e foderato in tessuto trasparente color carne sul seno”.Poi il patatrac diall’attore di Nobody But You,. “Stavo parlando connell’angolo vicino al mio tavolo, e stavamo scherzando su qualcosa e ho alzato le braccia: il seno è uscito dal vestito, e il vestito si è come sfaldato”. La star di Mean Girls ha ricordato chesi è comportato in modo educato.