Superguidatv.it - Le Iene Show, stasera su Italia 1: servizi ed anticipazioni della puntata dell’11 marzo 2025

Leggi su Superguidatv.it

Tutto pronto per il ritorno de Le, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti trasmesso in prima serata su1. Ecco tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e leal centrodi, martedì 11.Lepuntate, lee gli ospiti: 11, martedì 11dalle ore 21.20 tornano “Le“, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni in prima serata su1. Tra le dlle novità di questa edizione il contest “Questa La So”, un format inedito per Leche coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Entriamo nel vivo dell’appuntamento di questa sera con gli ospiti attesi in studio; si tratta di The Kolors e di Settembre, entrambi reduci dall’esperienza del Festival di Sanremo