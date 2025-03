Le formazioni confermate quando Barnes sostituisce Gordon vietato

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-10 21:05:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.West Ham, benvenuto a Newcastle a Londra in cerca di punti per allontanarsi ulteriormente dal pericolo ai piedi della Premier League.Il Newcastle è scivolato al nono posto durante il fine settimana, ma una vittoria potrebbe portarli a livello in punti con Manchester City al quinto posto.Anthonysarà una grande perdita per la squadra di Eddie Howe in quello che dovrebbe essere un elettrizzante calcio del lunedì sera.Senza ferita Lewis Hall, il Newcastle gestirà il duo in forma Jarrod Bowen e Aaron Wan-Bissaka? Perché #Whunew potrebbe essere vinto o perso lungo il lato destro di West Ham – Premier League (@premierleague) 10 marzo 2025Notizie del West Ham TeamWest Ham nome un lato invariato della squadra che ha battuto Leicester 2-0 l’ultima volta, ma il centrocampista Lucas Paqueta è tornato e in panchina.