Le contraddizioni dei Paesi che ospitano le Cop riguardano anche l'Africa

È il Paese più ricco e abitato del. Primo esploratore di petrolio del continente, sotto la sigla dell’Opec. Unica Nazione africana ad avere una legge sul clima: emissioni nette zero entro il 2060. Con queste premesse, la Nigeria vuole ospitare la trentaduesima conferenza Onu sul clima, la Cop32 del 2027. L’idea è stata annunciata dal governo nigeriano nei primi giorni di marzo, in occasione della visita del segretario esecutivo dell’agenzia climatica delle Nazioni unite, Simon Stiell. Nel corso di un evento a Lagos, a cui ha partecipato Stiell, Nkiruka Maduekwe, responsabile del consiglio per il Cambiamento climatico della Nigeria, ha dichiarato che la megalopoli nigeriana «ha ciò che serve per ospitare la Cop».il commissario all’Ambiente dello Stato dove si trova la città di Lagos, Tokunbo Wahab, ha ribadito che la città è pronta a fare tutto il necessario per ospitare il vertice Onu: «Se l’Azerbaigian può ospitare la Cop a Baku, perché la Nigeria non può farlo a Lagos?», ha chiesto retoricamente.