Le cinque cose di Champions League che forse non sai sulle sfide di martedì 11 e mercoledì 12 marzo

– Gestire il vantaggio della gara d’andata: questa la missione dell‘Inter nel match di ritorno contro il Feyenoord a San Siro per la conquista del pass per i quarti di finale di. I nerazzurri scenderanno in campo questa sera, nella stessa giornata di Liverpool-PSG, Leverkusen-Bayern Monaco e Benfica-Barcellona delle 18.45, mentre la partita più interessante delsarà il secondo atto del derby di Madrid tra Atletico e Real, questa volta nella bolgia del Metropolitano Stadium. Tutte sognano di qualificarsi ai quarti di finale, ma solo otto delle sedici squadre in gioco proseguiranno nella fase successiva del torneo: Inter, Real, Liverpool e Barcellona partono dal vantaggio dell’andata, ma tutto è ancora apertissimoe i ribaltoni assolutamente possibili.