Metropolitanmagazine.it - Le blueberry milk nails potrebbero essere l’ultimo trend della primavera (ma anche dell’estate)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo le strawberrye le chocolate, ecco la nuova tendenza che sta conquistando tutti: le. Questo delicato azzurro lattiginoso è già stato avvistato su star del calibro di Zendaya, che lo ha sfoggiato con eleganza durante la sfilata uomo di Louis Vuitton. E sappiamo bene che, quando Zendaya lancia un, diventa subito virale.Lesono in(erimanerci per molto)Se sei alla ricerca di un colore fresco e sofisticato per la tua prossima manicure, prendi nota: questa nuance è destinata a diventare il must-havestagione.Immagina una tonalità di blu pastello ma con un tocco cremoso e lattiginoso, che dona un effetto delicato e raffinato alle unghie. A differenza del classico celeste, ilè più morbido e versatile, perfetto per chi ama i colori pastello senza rinunciare a un tocco di originalità.