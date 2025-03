Sport.periodicodaily.com - Lazio-Viktoria Plzen:mle probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. Biancocelesti molto vicini al passaggio del turno dopo il 2-1 dell’andata, ma i cechi non vanno sottovalutato.si giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Olimpico.: LEI biancocelesti si sono aggiudicati il match di andata battendo i cechi per 2-1. Ora serve completare l’opera davanti al proprio pubblico perchè non sono ammessi passi falsi, anche perchè il rendimento in Europa League è stato fin quì eccezionale con sei vittorie, un pareggio e una sconfitta, per un totale di 19 punti.I cechi si sono guadagnati gli ottavi attraverso i playoff dopo aver terminato al sedicesimo posto la fase eliminatorie con 12 punti, frutto di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte.