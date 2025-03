Calciomercato.it - Lazio, Baroni ‘sbotta’: “Ma perché cercate sempre il granellino?” Poi la sorpresa su Castellanos

I biancocelesti restano dietro la Juventus tornando al quinto posto solitario dopo una partita opaca in un periodo complicatissimoLafallisce il sorpasso alla Juventus al quarto posto e vede assottigliarsi il vantaggio sulle inseguitrici nella corsa europea. I biancocelesti non vanno oltre l’1-1 contro l’Udinese al termine di una partita opaca, decisamente poco brillante.Marco(LaPresse) – calciomercato.itLe parole del tecnico biancoceleste Marconel postpartita in conferenza stampa, con una prima volta, ovvero un accenno di nervosismo, nel botta e risposta con un giornalista, maassolutamente pacato e contenuto:molto lunga, i terzini aspettavano il pallone o eravate molto stanchi? “Non ho visto questa cosa. Abbiamo calciato poco, c’erano i presupposti, alcuni dei giocatori hanno la profondità e non abbiamo innescato molto Tchaouna e Noslin.