Ravennatoday.it - Lavori di rifacimento dell'asfalto: strada chiusa per due giorni

Chiusura temporanea al traffico in via San Martino a Faenza per consentire interventi di manutenzione al mantole. Il blocco sarà disposto nelle giornate di giovedì e venerdì, nella fascia oraria 8 - 17.