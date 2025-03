Lanazione.it - Lavoratrici nomadi digitali, Pisa prima in Toscana tra le città più sicure

Firenze, 11 marzo 2025 – Secondo uno studio condotto da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, Venezia è laeuropea percepita come più sicura dalle. Nella classifica sono presenti anchee Catania. Per celebrare l’8 marzo e sottolineare l’importanza di garantire alle donne ambienti sicuri e inclusivi, Holidu ha realizzato uno studio sullepiùal mondo perche ha messo in evidenza le destinazioni in cui le donne si sentono più a loro agio, supportate e libere mentre lavorano da remoto. Con l’aumento dei visti per, il fenomeno delle donneè infatti in continua crescita: sempre più donne scelgono di lavorare da remoto, abbracciando la libertà di viaggiare e costruire la propria carriera senza vincoli geografici con fattori come il clima, la cultura e la convenienza economica che influenzano la scelta della destinazione.