Lavinia Fontana, pittrice illustrata

Camilla, una bambina del Rinascimento, ha l'occasione di conoscere, laprofessionista bolognese del tardo manierismo famosa in tutto il mondo, che iniziò la sua importante carriera come ritrattista, proprio sotto le Due Torri. Succede nel mondo illustrato racchiuso tra le pagine di "I ritratti di", libro di Corraini che verrà presentato in città durante La Bologna Children's Book Fair. L'idea dello storico dell'arte Emanuele Lugli, professore a Stanford, era quella di avvicinare bambine e bambini all’opera dell'artista vissuta tra il 1552 e il 1614, partendo dal significato del ritratto. La storia segue l’instancabile curiosità di Camilla, mentre cerca risposte a tante domande su di sé, sull’apparire e sul ruolo dell’arte nella nostra vita. Le illustrazioni affascinanti e complesse sono di Chiara Palillo, che ci racconta il libro nella puntata odierna de Il Resto di Bologna, ascoltabile online sul nostro sito e su Spotify.